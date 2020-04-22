Цифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически

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22 апреля 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото twitter.com

Цифровые пропуска в Москве с сегодняшнего дня начали проверять автоматически. На официальном сайте мэра Москвы подробно разъясняется в каких случаях необходим цифровой пропуск и как его оформить.

В материале отмечено, что жители Москвы и Подмосковья обязаны оформлять цифровые пропуска в случае, если они совершают поездку на личном или общественном транспорте. Ходить пешком можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения. С 22 апреля вводятся дополнительные изменения в систему выдачи цифровых пропусков.

Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.

Онлайн на сайте mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу «Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы», ввести необходимые данные и подать заявку.

Военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, адвокаты, нотариусы, журналисты и другие граждане, имеющие служебное удостоверение (согласно пункту 3.2 указа Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года № 43-УМ) не обязаны получать цифровые пропуска. Однако для передвижения по территории города Москвы и Московской области в период повышенной готовности на личном или служебном транспорте им необходимо зарегистрировать на сайте mos.ru номер машины, а также номера электронных транспортных карт («Тройка», «Стрелка», социальная карта или месячный проездной билет) для проезда на общественном транспорте.

Для поездки на такси с использованием служебного удостоверения необходимо получить специальный буквенно-числовой код. Для этого нужно выбрать тип «Передвижение со служебным удостоверением». Зарегистрировать номера автомобилей и транспортных карт владельцы служебных удостоверений могут также с помощью СМС-сообщения на номер 7377.

Появилась возможность получить цифровой пропуск для осуществления волонтерской деятельности. Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Пропуск выдается на один день, но получать его можно неограниченное число раз. Для этого нужно выбрать тип «Посещение медицинской организации или осуществление волонтерской деятельности». Также оформить цифровой пропуск волонтеры могут с помощью СМС-сообщения на номер 7377 или по телефону: +7 (495) 777-77-77.

С 22 апреля горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии проездных билетов, записанных на «Тройку» или «Стрелку», месячного проездного билета, а также социальной карты жителей Москвы и Московской области. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска. Для поездок по городу на личном автомобиле обязательно нужно оформить цифровой пропуск с указанием госномера транспортного средства.

При наличии действующего цифрового пропуска госномер автомобиля или номер транспортной карты можно привязать к нему, воспользовавшись сервисом «Проверка цифрового пропуска».

Также вы можете проверить, привязан ли номер вашего автомобиля или карты «Тройка» к пропуску.