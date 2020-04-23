Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Мир полон удивительных и восхитительных людей. Они живут, трудятся, творят рядом. Руку протяни, и нащупаешь среди белого дня, стремящейся толпы радужного, сверкающего и оптимистичного человека. Среди наших гостей журнал «Счастливая мама», вот она, неугомонная и артистичная, Наталья Горячева. Ведущая праздничных событий, предприниматель и мама четырех детей! Как сама она говорит: «Ведущая к радости».

– Не удивляйтесь, но вы произнесли самый часто задаваемый мне вопрос: «Как я пришла в профессию? А я не шла, к ней несла меня мечта!

– Какие краски Вы вложили в эту эмоцию? И всё же…

– Всё с детского сада началось. Стихотворение в роли Снегурочки, в возрасте трёх лет, этот момент я помню, оно принесло невероятно мощные эмоции. А далее кружки, театры, КВН и прочие творческие события, это было гораздо интереснее школьных уроков.

Запоем смотрела известное «Маппет–шоу», мастерила свои куклы-маппеты и ставила домашние представления, на которых бывали мои друзья. Мечтала быть актрисой юмористического сериала «Маски-шоу». В моей душе живет Рыжий клоун!

– Как часто мы сдерживаем в себе своего рыжего кота или пушистого зайца, стремительного тигра и вольного сапсана…

– Поступить в театральный вуз или училище не дали: «В культуре и физкультуре денег нет! Будешь потомственным бухгалтером!» – вынесли вердикт мои родные.

Выучилась с отличием, в 18 лет открыла первое Индивидуальное предпринимательство. И ушла в торговлю. Время от времени организовывая домашние тематические праздники для родных и друзей. Работая в торговле, познакомилась с будущим мужем. Алексей ездил ко мне как торговый представитель по продукции. И сидел у меня часами, разговаривая обо всем на свете.

Мы стали дружить, я узнала, что он поёт в ресторанах и уже много лет связан профессионально с музыкой. Попав к нему в гости, было ощущение, что нахожусь в музыкальном складе, такого количества профессионального оборудования в квартире я не видела ни у кого.

Раз его друг позвал к себе на свадьбу помочь с музыкальным оформлением, там была ведущая Ирина Викторовна, дама почтенного возраста и с ярким характером. Алексей пригласил меня с собой, никого там больше я не знала. Ну, думаю – буду отдыхать. И веселилась от души! Подходит ко мне та ведущая, с вопросом актриса я или тоже веду свадьбы? И позвала меня с собой на следующий день вести свадьбу с ней дуэтом! Я согласилась не раздумывая! После той свадьбы, получив удовольствие, те самые эмоции, что в детстве в роли Снегурочки, я решила, что упускать возможность приблизиться к мечте я просто не имею права!

– Не лёгкое это дело тащить бегемота, вести праздники и уж тем более свадьбы?

– Первое, что я сделала – это начала заниматься самообразование, выискивая информацию, где только можно. Изучая разные свадебные обряды и церемонии. Ставя себя на место невесты, что бы хотела я сама? Бессонные ночи, тонны книг, журналов и цифровой информации, дали мне уверенность в себе, я наполнилась и была готова. Алексей был рядом и поддерживал, ведь он то, уже был много лет погружен в эту атмосферу праздников.

У нас было многое, что бы начать работать вдвоём, что мы и сделали. С 2007 года начало нашего совместного творческого пути. Первую свадьбу помню как сейчас, Игорь и Анна Каратаевы, наша первая пара. Потом добавились юбилеи, корпоративные праздники разных корпораций, тимбилдинги и конечно, известный в России проект для женщин «Завтрак в платьях».

– Завтрак в платьях удивляет, бывал уже на трёх событиях, даже мне медийному человеку трудно осознать, что это? Девичник? Катарсис? Девичий цветник? Хоровод планет… Так и хочется привести фрагмент:

– Всё, дядя Кузя, Луну мы рассмотрели! Теперь переводи телескоп на какую-нибудь звёздочку. Например, во-он на ту, яркую, которая у самого края неба.

– Какую? А это не звезда, Чевостик. Это планета Венера.

– Проект «Завтрак в платьях» один из моих с Раей Юргельян (соведущей) любимых форм женской активизации и реализации. Ведь большинство в зале обычные или начинающие предпринимательницы, они получают свои пять минут «особого внимания». Они словно в театр идут, готовятся, репетируют, гримируются, ой, прихорашиваются… Они представляют себя и своё дело.

И мне нравится быть наставником, выводить в бизнесе на новый уровень «моих девочек». Я постоянно учусь, совершенствуюсь в профессии, ведь приходят новые технологии. Являюсь организатором обучающих мастер классов для других ведущих, они приезжают ко мне со всего Красноярского края и даже с соседних регионов.

Если что звоните: т. 89039215773 или пишите:

Вконтакте n.goryacheva80

Инстаграм @natawedding24

– По традиции нашего издания, пару слов читательницам…

– С Алексеем мы стали семьей, у нас четверо детей и много планов на будущее! Ясно одно, если есть мечта, надо идти к ней!

Андрей Думанский,

фото Ксения Гладышева