Ученый назвал «лучшего друга» коронавируса

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23 апреля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Живучесть коронавируса на различных предметах, включая дверные ручки и кнопки лифтов, зависит от влажности воздуха и этих поверхностей. Влага - лучший друг COVID-19, но руки мыть надо.

Об этом написал в Facebook заведующий лабораторией молекулярных технологий в Институте биоорганической химии РАН Всеволод Белоусов. Вирус не может жить не во влажной среде. В воздухе летают не частицы вируса, а микроскопические капли, в каждой содержится сотни и тысячи вирусных частиц.

Их главным врагом является мыло или любое другое моющее средство, поэтому о гигиене забывать не стоит.

Можно ли заразиться, коснувшись ручки двери, кнопки лифта? В разной ситуации по-разному, отмечает ученый: "Если больной человек послюнявил палец, потом нажал на кнопку лифта, а вскоре после этого вы нажали на ту же кнопку и поковыряли нос, шансы есть. Если он подышал на кнопку, а вы спустя несколько минут нажали и ковырнули, то уже вряд ли". Шансы же заразиться коронавирусом с поверхности сухих предметов, по его словам, очень малы.

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