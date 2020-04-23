В реку Лаба выпущены шип и стерлядь

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23 апреля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае продолжаются мероприятия по сохранению и восстановлению генофонда рыб, занесенных в Красную книгу региона.

По поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко в этой работе совместно с краевым министерством природных ресурсов активно участвует комитет ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма. Сегодня в реку Лаба близ Курганинска было выпущено около ста двадцати зрелых самок и самцов шипа и стерляди – в прошлом многочисленных обитателей Азово-Черноморского бассейна.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя профильного комитета краевого парламента Андрей Булдин, заместитель министра природных ресурсов Олег Соленов, представители Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. По мнению спикера ЗСК, такие мероприятия – хороший повод вспомнить, что природа требует к себе бережного и заботливого отношения.

- Сохранить ее для последующих поколений, рационально использовать ресурсы – стратегическая задача всех органов власти, важнейшая обязанность хозяйствующих субъектов, каждого жителя Кубани, – считает Юрий Бурлачко.

Выбор места выпуска шипа в районе его естественных нерестилищ и выше основных плотин и водозаборов реки Кубань не случаен. Зарегулирование Кубани, крайне негативно отразившееся на состоянии севрюги, русского осетра и белуги, и лишившее их возможности естественного размножения, создало более благоприятные условия для формирования самовоспроизводящихся популяций стерляди и шипа.

Все выпущенные особи рыб имеют индивидуальные метки (чипы). В дальнейшем можно будет достоверно определить: когда, где и на какой стадии развития они были выпущены. Такие данные позволят оперативно вносить коррективы в программу восстановления осетровых и выпускать в будущем те группы, которые демонстрируют наилучшие адаптивные возможности и выживаемость.

По словам Андрея Булдина, Краснодарский край один из немногих регионов, где власти проявляют реальную заботу о сохранении ценных биоресурсов. Благодаря такой поддержке на Кубани постепенно восстанавливается популяция осетровых.

- Комитет во взаимодействии с профильным министерством будет и дальше последовательно проводить работу в сфере защиты окружающей среды, создавая и совершенствуя необходимую правовую базу, - отметил депутат. Деятельность по сохранению биоресурсов в крае системна: с 2005 года реализуется соответствующая краевая программа. За это время достигнуты значительные успехи: создан региональный центр генофонда осетровых, возобновлено искусственное воспроизводство видов, которые ранее не воспроизводились или их воспроизводство было прекращено.

Ежегодно подведомственное министерству краевое учреждение «Кубаньбиоресурсы» выпускает в природные водоемы края молодь различных видов осетровых, занесенных в краевую Красную книгу, – белуги, русского осетра, стерляди и севрюги. И такая работа будет продолжена.