В Технополисе «ЭРА» военным и врачам разработали уникальную маску

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Для защиты военных и врачей, которые находятся в эпицентре пандемии, ученные Технополиса «ЭРА» и Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова разработали вариант респираторной маски.

Маску создали и напечатали на лабораторном 3D-принтере. Её форма разработана с учётом анатомических особенностей человеческого лица, но может быть изготовлена и под индивидуальные параметры. Замена фильтра предусмотрена. Метод крепления маски на лицо отличается от стандартного варианта, он надёжнее.

Особенностью маски является её функция смены фильтрующих элементов. Например, адсорбционные и мембранные которые позволяют снизить риск заражения военнослужащих в неблагоприятных эпидемиологических или химических условиях.

Сейчас маска проходит все тесты на эксплуатацию в разных условиях.

Идея создания модели принадлежит ученым Военно-медицинской академии

им. С.М.Кирова, а ее реализацией занимаются операторы научных рот, которые проходят срочную службу в испытательных лабораториях Технополиса.