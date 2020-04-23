МИД РФ: США так и не дали список остающихся в стране школьников из России

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23 апреля 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

MFA Russia/via Globallookpress.com, Мария Захарова

Российская Федерация до сих пор не получила от Госдепа США списки остающихся в стране российских школьников. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Старшеклассники уехали из России учиться в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, однако застряли в стране в связи с пандемией коронавируса. С прошлой осени в Штатах было примерно 80 старшеклассников, их список и контактные данные не предоставлены, отметила Захарова. Российское посольство смогло определить поименно 42 человека. Из них 8 школьников вернулись домой, 34 остаются в США и "разбросаны по всей стране".

По ее словам, Россия сделает выводы из предоставления американскими властями недостаточной помощи в розыске школьников.

Ранее Мария Захарова рассказала о тяжелой ситуации, в которой оказались обучающиеся по специальной образовательной программе в Соединённых Штатах 74 старшеклассника из РФ.