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ФАС проверит супермаркеты и поставщиков из-за роста цен на лимоны почти в пять раз

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ФАС проверит супермаркеты и поставщиков из-за роста цен на лимоны почти в пять раз
фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит торговые сети и поставщиков после роста цен на лимоны почти в пять раз. В начале эпидемии коронавирусной инфекции покупатели стали жаловаться на то, что лимоны, имбирь и даже чеснок стал не по карману.

Сотрудники ФАС взялись  за проверку цен на лимоны.  Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сообщил, что ведомство проконтролирует «каждую сделку» поставщиков. Ему известно о «нескольких просто вопиющих фактах, когда наценка доходила до 300%, 400% и 500% на одном этапе».

Цены задирали как сети, так и поставщики. По данным ФАС, все эти факты зафиксированы.
Тенишев отметил, что подорожание лимонов в марте-апреле связано также с сокращением импорта до 40 процентов и повышенным спросом на цитрусовые в период распространения коронавирусной инфекции.

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