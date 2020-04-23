Политолог объяснил, в чем связь между пандемией и голодом

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23 апреля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В ООН предупредили, что пандемия коронавирусной инфекции может привести к массовому голоду «библейских масштабов». Политолог Игорь Шатров рассказал, стоит ли бояться наступления голодных времен.

В ООН считают, что если не начать действовать прямо сейчас, то голод начнется уже через несколько месяцев. Российский политолог считает, что такие громкие заявления в первую очередь призваны привлечь всеобщее внимание к назревающей проблеме.

«Эта угроза в начале весны в Северном полушарии, когда проводятся сельскохозяйственные работы, закладываются основы будущего урожая, настораживает всех, кто связан с мировым аграрным рынком», - считает Шатров.

Он отметил, что тревога оправдана и зависит от того, как будет складываться ситуация в крупнейших странах-поставщиках сельхозпродукции, передаёт Радио Sputnik.