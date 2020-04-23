В Москве начали съезжать с арендованных квартир из-за падения доходов

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23 апреля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

Для собственников столичных квартир, которые раньше могли спокойно жить, сдавая бабушкину квартиру, настали не самые лучшие времена. Риэлторы отмечают, что за последний месяц предложений съемного жилья стало заметно больше. Это связано с потерей платежеспособности граждан, а также с отсутствием туристов.

Те, кто раньше сдавал квартиры посуточно туристам, либо влюбленным парочкам, теперь вынуждены искать готовых снять жилье на более долгий срок. Но и здесь желающих становится меньше. Все чаще арендаторы просто не в состоянии платить за съемные квартиры. Поэтому многие либо уезжают домой в регионы, либо перебираются к родителям, если те москвичи. По информации «Циан», число сдаваемых квартир за это время увеличилось на 11 процентов.

Тем временем средняя стоимость долгосрочной аренды снизилась на 7% — до 54,2 тысячи рублей. Некоторые пытаются договориться с хозяевами квартиры и прожить в мае за счет внесенного ранее депозита. Летом ситуация будет хуже. Быстрое восстановление рынка аренды после окончания режима самоизоляции маловероятно. Более того, возможны снижение ставки до 10% и большая конкуренция, считают эксперты.