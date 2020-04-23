Сергей Аксенов: «Только мост пересекли – вспомнили о своих правах. Тут же достали «портянку», конституцию понесли»

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23 апреля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Аксенов, an-crimea.ru

Небольшой спич глава Крыма произнес по ситуации с эвакуированными крымчанами из Таиланда.

Напомним, что убывшие в Таиланд в марте 2020 года жители Крыма «застряли» там из-за коронавирусного коллапса. 21-го апреля их эвакуировали на родину, заручившись устным согласием по прибытии разместиться на 14-дневный карантин в евпаторийский обсерватор.

Однако по пути из аэропорта Краснодара в Евпаторию люди стали требовать распустить их по домам, приводя разные аргументы – от того, что они уже свое отсидели в Таиланде, до нарушения их прав и свобод принуждением к санитарному карантину.

Комментируя это глава Крыма Сергей АКСЕНОВ на заседании оперативного штаба 23 апреля сказал: «Только мост пересекли – вспомнили о своих правах! Тут же достали «портянку», конституцию понесли».