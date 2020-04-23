Самозанятые получат возможность получить господдержку

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23 апреля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На минувшей неделе Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который позволит самозанятым гражданам претендовать на получение господдержки.

С его принятием у самозанятых граждан появится возможность участвовать в программах, реализуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, АО «Корпорация МСП», предоставляющих кредитно-гарантийную поддержку, участие в льготных лизинговых программах, доступ к сервисам портала «Бизнес-навигатор МСП», участие в программах обучения. Принятие законопроекта вызвано необходимостью формирования системы дополнительных стимулов для массового вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность.

«Одной из целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является увеличение численности предпринимателей до 25 млн. человек к 2024 году. Это означает, что для достижения этой цели необходимо будет обеспечить прирост количества занятых в сфере предпринимательства на 5,8 млн. человек, в том числе на 2,4 млн. человек - за счет легализации самозанятых граждан. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, в который я вхожу, является исполнителем по данному законопроекту» - прокомментировал Депутат Госдумы Владимир Евланов.

Следует добавить, что к настоящему моменту в законодательстве Российской Федерации уже закреплены отдельные меры поддержки самозанятых граждан. В частности, на них распространены положения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», касающиеся участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками (в том числе обязательная квота закупок у таких субъектов, сокращённый срок оплаты поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы).