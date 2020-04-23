Как в период самоизоляции избежать эмоционального выгорания и депрессии

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23 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Во время пандемии COVID-19, находясь в самоизоляции, мы не можем вести привычный образ жизни. Зачастую нас одолевают чувства тревоги, неопределенности и ощущение беспомощности, в связи с отсутствием возможности повлиять на сложившийся порядок вещей. Все это, как говорят специалисты, может привести к эмоциональному выгоранию, а впоследствии и к депрессии.

Эмоциональное выгорание - это заболевание, официально признанное международным медицинским сообществом. Чтобы его не допустить необходимо, по возможности, вовремя удовлетворять свои потребности, основные из которых – потребность в безусловной любви, в свободном выражении эмоций, в самореализации и разумных требованиях к себе, а также потребность в творчестве.

«Если у вас нет сил, нет ресурса, вы раздражены, хотите кидаться на людей или лечь в апатии, — значит, просто ваши базовые потребности, на которые вы имеете право, не удовлетворены. Это может происходить и вне коронавирусной истории, в обычной жизни», - объясняет психиатр и психотерапевт Мария Скрябина, отмечая, что базовые потребности - не слабость, не блажь и не капризы - это то, без чего любой человек не может нормально жить.

Если решения не находится, то, по словам специалиста, наступает следующая стадия - гнев. Далее - либо аутоагрессия, либо агрессия, направленная вовне (человек начинает срываться на других), либо апатия.

Эмоциональное выгорание может привести к депрессии — лечить ее гораздо сложнее, а восстановление занимает больше времени.

«При эмоциональном выгорании еще есть вещи, которые вас радуют. Один из главных признаков депрессии — ангедония. Когда то, что вам нравилось, перестает даже в перспективе радовать вас и доставлять удовольствие», — говорит Скрябина.

Специалист советует обращаться за помощью еще до наступления депрессии. Тем более, сейчас психологи, психотерапевты и психиатры работают онлайн.

«Разделяйте ответственность! Лучше взять одну консультацию, получить ее и знать, как вам действовать, чем самому сидеть и думать, а достоин ли я помощи или недостоин», — заключает психотерапевт.