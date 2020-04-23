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23 апреля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, Коммерсантъ, Подъём

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.

Депутаты Госдумы эссеры Федот Тумусов и Дмитрий Ионин разработали законопроект о прекращении блокировок Telegram, который в настоящее время практически является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусной инфекции COVID.

Telegram, несмотря на блокировку, используется оперштабами правительств Москвы и Подмосковья. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора из-за того, что представители сервиса не предоставили ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма депутатов.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что официально в ведомстве письма не получали.

Комментируя возможность отмены вводимых против мессенджера Telegram мер, чиновник рассказал анекдот про женскую логику: «Какова вероятность встретить динозавра? 50 на 50 — можно встретить, а можно и не встретить».

Дмитрий Песков ответил коротко: «Действительно есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать, есть соответствующее решение суда, на основе которого были предприняты действия по блокировке Telegram». «Де-факто ситуация иная», - признал пресс-секретарь президента РФ.