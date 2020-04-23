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Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, Коммерсантъ, Подъём

Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.

Депутаты Госдумы эссеры Федот Тумусов и Дмитрий Ионин разработали законопроект о прекращении блокировок Telegram, который в настоящее время практически является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусной инфекции COVID.

Telegram, несмотря на блокировку, используется оперштабами правительств Москвы и Подмосковья.  В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора из-за того, что представители сервиса не предоставили ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма депутатов.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что официально в ведомстве письма не получали.
Комментируя возможность отмены вводимых против мессенджера Telegram мер, чиновник рассказал анекдот про женскую логику: «Какова вероятность встретить динозавра? 50 на 50 — можно встретить, а можно и не встретить».
Дмитрий Песков ответил коротко: «Действительно есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать, есть соответствующее решение суда, на основе которого были предприняты действия по блокировке Telegram». «Де-факто ситуация иная», - признал пресс-секретарь президента РФ.

ИЧ

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