Мишустин пообещал, что государство погасит ипотечные кредиты многодетных семей

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что государство планирует выделить более 9,5 миллиарда рублей на частичное и полное погашение ипотечных кредитов многодетных семей.

По словам премьера, субсидия направлена на поддержку семей, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Как пообещал Мишустин, государство поможет полностью или частично погасить ипотечный долг многодетных семей.

Максимальная сумма погашения — 450 тысяч рублей. Мишустин рассказал на дистанционном заседании правительства России, трансляцию которого вел канал «Россия 24», что, по расчетам Минфина, помощь по выплате ипотеки получат не менее 21 тысяч семей.

Премьер также сообщил о выделении «из резервного фонда правительства 6 млрд на субсидии кредитным организациям», и это это позволит гражданам брать кредит на покупку нового жилья по ставке не выше 6,5%. Программа распространяется на ипотечные займы до восьми миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до трех миллионов рублей в других российских регионах. Эта мера будет действовать до 1 ноября 2020 года, уточнил Мишустин. По его словам, «эта мера позволит привлечь в сферу строительства не менее 900 млрд рублей из банковской системы».