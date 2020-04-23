Проект Собянина «Московское долголетие» занялся помощью пожилым на дому

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23 апреля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Помощь пенсионерам на дому, фото: соцсети

В период вынужденных каникул вызванных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники «Московского долголетия» стали помогать пенсионерам на дому. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сотрудники отделов социальных коммуникаций и «активного долголетия» территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО) рассказали, как изменилась их работа. Раньше эти специалисты приглашали москвичей старшего возраста в кружки и секции, подбирали места для проведения занятий, искали тренеров, налаживали сотрудничество с парками, школами, фитнес-центрами, занимались документальным оформлением всех этих мероприятий. Сегодня часть специалистов вошла в мобильные бригады, которые оказывают помощь москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями на дому. Они приносят продукты, получают рецепты и не только», - говорится в сообщении.

Как отмечается, социальные помощники весь день в разъездах. Для них важно соблюдать осторожность и правила гигиены. Каждый сотрудник центра соцобслуживания, который будет работать на выезде, с утра получает набор средств индивидуальной защиты.

«Мы обязательно используем перчатки и маски, которые меняем раз в два часа. Несмотря на ограничительные меры, людей в магазинах немало. Перчатки перед каждым контактом я дезинфицирую антисептиком. Также стараюсь не использовать общественный транспорт, по возможности хожу пешком», - рассказал сотрудник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Зябликово» ТЦСО «Царицынский» Андрей Золотов.

Он добавил, что подавляющее большинство пенсионеров относятся к угрозе распространения вируса серьезно, соблюдают социальную дистанцию. Однако есть те, которые могут пригласить на чай или кофе. Соцработникам при этом приходится вежливо отказывать - это строго запрещено. Также на это нет времени. Когда режим самоизоляции только был введен, бригада из пяти человек, в которой работает Андрей, получала по 30-40 заявок в день.

В свою очередь сотрудники филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» продолжают общаться с участниками «Московского долголетия» в интернете - они ведут специальный чат в одном из мессенджеров. Часть тренеров выкладывает занятия в сети: регулярно загружают видеоуроки по плетению лентами или занятия некоторыми видами спорта, например йогой. Многие активные пенсионеры дружат друг с другом, тренерами и сотрудниками центра в соцсетях и общаются между собой.

«Когда мы начинали программу, только некоторые пользовались мессенджерами. Теперь таких большинство. Многие пенсионеры ходили на курсы интернет-грамотности и приобрели или получили в подарок от детей гаджеты. Если бы самоизоляция случилась, когда «Московского долголетия» еще не было, многие остались бы одни - не у всех же есть дети и внуки. А так они активно общаются между собой, переписываются, созваниваются», - пояснил главный специалист по мониторингу отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Михаил Якимович.

При этом, кто посещал кружки и секции, обращаются за социальной помощью не часто. Многие самостоятельно освоили сервисы, которые занимаются доставкой товаров. При чем специалисты «Московского долголетия», работающие в мобильных бригадах, смогли познакомиться с другими пенсионерами района и рассказать им о программе.

Помимо этого, важная задача социальных помощников - получение рецептов, доставка бесплатных медикаментов, покупка товаров. Социальные помощники, как правило, приобретают товары в ближайших магазинах. Но иногда приходится обходить несколько аптек в поисках нужного лекарства. В случае необходимости социальные помощники поддерживают не только делом, но и словом.

«Бывают ситуации, когда приходишь к пенсионеру, а он жалуется, что находится в изоляции уже продолжительное время и ему тяжело морально. Но несмотря на это, они не выходят на улицу, проявляют сознательность. Мы можем с ними постоять, поговорить, успокоить, сказать, что это все временно, что они не одни, что мы есть и готовы в любой момент прийти на помощь. И они успокаиваются. Им приятно осознавать, что есть люди, которым не все равно», - сообщила сотрудница филиала «Чертаново Центральное» ТЦСО «Чертаново» Натия Дгебуадзе.

По ее словам, раньше много общались с участниками и преподавателями «Московского долголетия» по поводу кружков и занятий, составляли расписание, оформляли документы. Сейчас личное общение сведено к минимуму. При этом сотрудники всегда стараются быть внимательными во время бесед по телефону с заявителями, когда составляем список покупок. «Ведь мы не просто курьеры, доставляющие продукты, мы - социальные помощники», - заключила Дгебуадзе.