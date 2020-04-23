В Армавире приостановлена деятельность детской площадки

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Армавире судебные приставы-исполнители на месяц приостановили деятельность крупного детского развлекательного центра «Игровая площадка «Детский замок», принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

В рамках исполнения решения районного суда представители закона опечатали вход на территорию площадки сроком на 30 суток. Владелица была в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предупреждена о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности организации.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в Краснодарском крае, приставы продолжают работу по приостановке деятельности различных предприятий и организаций в регионе. Напоминаем, что губернатор продлил карантин до 30 апреля и все места массового скопления людей должны приостановить свою деятельность в добровольном порядке. Предприниматели, не соблюдающие меры по противодействию инфекции, будут закрывать свои коммерческие объекты принудительно!