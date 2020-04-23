В Башкирии число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 26 человек

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23 апреля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Анализ крови. Фото: Pixabay

В Башкирии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 422.

По данным регионального Минздрава, 270 больных госпитализированы, 55 из них в удовлетворительном состоянии, 216 – средней тяжести, 34 пациента в тяжелом состоянии. Еще 117 инфицированных, у которых болезнь проходит в легкой форме, находятся на амбулаторном лечении.

Также сообщается, что общее число умерших в регионе составляет 14 человек, но за минувшие сутки летальных исходов не было.

Ранее сообщалось, что в Башкирии продлили режим самоизоляции.