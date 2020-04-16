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В Башкирии продлили режим самоизоляции

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Башкирии продлили режим самоизоляции
фото: pixabay.com

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что был принят ряд решений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Одним из них стало продление режима самоизоляции в профилактических целях.

«Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», - пояснил он.

Ранее в своем обращении к Владимиру Путину 27 врачей уфимской РКБ сообщили, что руководство не предприняло никаких мер в борьбе с COVID-19, а эпидемиолог запрещала брать мазки для тестирования.

Общее количество зараженных в республике составило 191 чел., из них  9-выздоровели, 5-умерли.

БА

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