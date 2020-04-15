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Врачи уфимской РКБ рассказали Путину, что руководство до последнего запрещало тестировать пациентов на Covid-2019

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи уфимской РКБ рассказали Путину, что руководство до последнего запрещало тестировать пациентов на Covid-2019

В своем обращении к Путину 27 врачей уфимской РКБ рассказали, что нехарактерные случаи пневмонии в нескольких отделениях, а также симптомы ОРВИ у врачей и пациентов появились еще в двадцатых числах марта, но руководство не предприняло никаких мер, а эпидемиолог запрещала брать мазки на коронавирус.

«Когда число больных с пневмонией в разных отделениях превысило все мыслимые границы, решили начать брать мазки. Но через несколько дней нам сообщили, что результаты их утеряны, и мазки взяли снова» — говорится в письме президенту.

Сама больница РКБ 6 апреля закрылась на карантин, а 11 числа Следственный комитет начал в отношении руководства проверку на халатность.

БИ

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