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Минэнерго предложили исключить перекупщиков из энергопоставок

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Минэнерго предложили исключить перекупщиков из энергопоставок
Совещание в Госдуме. Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме предложили исключить посредников из системы энергоснабжения потребителей.

«Если в этой цепочке будет меньше перепродавцов, совершенно очевидно, электроэнергия будет дешевле», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, посредники только «наживаются на гражданах за счет увеличения тарифов».

«Те вызовы, проблемы, с которыми столкнулась экономика во всех странах, привели к тому, что пострадали предприятия топливно-энергетического комплекса», – считает Володин.

Он также отметил, что в прошлом эти предприятия эффективно развивались, у них была устойчивая прибыль, и «мы с вами формировали за счет них весомую долю бюджета».

«Поскольку сегодня ситуация поменялась, нужно принять необходимые меры и посмотреть, что можно сделать дополнительно на законодательном уровне», – добавил председатель ГД.

Для начала Минэнерго предложили исключить перекупщиков из системы энергопоставок.

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ДВа

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