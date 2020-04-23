Минэнерго предложили исключить перекупщиков из энергопоставок

В Госдуме предложили исключить посредников из системы энергоснабжения потребителей.
«Если в этой цепочке будет меньше перепродавцов, совершенно очевидно, электроэнергия будет дешевле», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, посредники только «наживаются на гражданах за счет увеличения тарифов».
«Те вызовы, проблемы, с которыми столкнулась экономика во всех странах, привели к тому, что пострадали предприятия топливно-энергетического комплекса», – считает Володин.
Он также отметил, что в прошлом эти предприятия эффективно развивались, у них была устойчивая прибыль, и «мы с вами формировали за счет них весомую долю бюджета».
«Поскольку сегодня ситуация поменялась, нужно принять необходимые меры и посмотреть, что можно сделать дополнительно на законодательном уровне», – добавил председатель ГД.
Для начала Минэнерго предложили исключить перекупщиков из системы энергопоставок.
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