«Оформляем всех всех поголовно», в сеть попал приказ новосибирской полиции выполнять план по штрафам за нарушение изоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

В МВД началась служебная проверка из-за публикации аудиозаписей, на которых сотрудница Новосибирского главка требует от подчиненных выполнять план по протоколам задержания нарушителей самоизоляции.

Аудиозаписи появились в паблике «Омбудсмен полиции». На них женский голос дает указания оформлять протоколы за нарушение самоизоляции. «Значит, смотрите, оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков, — говорит женский голос на записи. — Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. Если в 17 часов у нас не будет результата, значит, работаем дальше». По данным «Омбудсмена полиции», голос на записи принадлежит начальнику участковых Новосибирска Елене Устиновой.