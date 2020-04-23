Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сахалинской области направлено в суд

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23 апреля 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Хорошавин. Фото: сайт СК России

Следственный комитет направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и бывшего вице-мэра города Южно-Сахалинска Алексея Лескина.

Они обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере), а также ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взяток в особо крупном размере), сообщает СК РФ.

По версии следствия, обвиняемые вместе с другими участниками организованной группы под руководством тогдашнего губернатора Сахалинской области получили в общей сложности более 100 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. Губернатор и мэр города обещали им содействие в ходе выборной кампании.

В ведомстве отметили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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