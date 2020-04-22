В Подмосковье за сутки умерли еще семь человек, у которых был выявлен коронавирус COVID

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22 апреля 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Семь пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Подмосковье за сутки. Данные по ситуации с коронавирусом привели в оперативном штабе Московской области.

21 апреля сообщалось о 49 жертвах COVID-19 в Подмосковье. Новых зараженных коронавирусом за сутки - 631 человек.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек. Выздоровели и выписались из больниц 186 пациентов.

Эксперт считает, что у России есть все шансы не подняться в рейтинге по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, если власти регионов смогут сдержать распространение болезни. Ольга Лебединская пояснила: "Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то рейтинг не поднимется".