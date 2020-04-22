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Эксперт заявил, что распространение коронавируса в России во многом зависит от регионов

, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт заявил, что распространение коронавируса в России во многом зависит от регионов
Фото: pixabay.com

У России есть все шансы не подняться в рейтинге по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, если власти регионов смогут сдержать распространение болезни, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля», - заявила эксперт.

Она подчеркнула, что регионам пока удается сдерживать распространение коронавируса. Во многом этому способствуют ограничения по передвижению населения.

АБ
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