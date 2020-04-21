Представитель ВОЗ оценила темпы роста заболеваемости коронавирусом в РФ

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21 апреля 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Фото: pixabay.com

В ВОЗ оценили прирост заболевших коронавирусом в России. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович заявила, что прирост заболевших идет «без всплеска, не по вертикали».

«Случаи заболевания в России пока в росте, хотелось бы, чтобы темпы роста снижались как можно быстрее. Но страна большая, большое население, но рост случаев не идет всплеском, не идет по вертикали», - сказала Вуйнович.

Она подчеркнула, что чем быстрее удастся остановить перенос коронавируса от человека к человеку, тем быстрее начнут снижаться показатели заболеваемости и смертности.

При этом представитель ВОЗ добавила, что даже если той или иной стране удастся справиться с болезнью, то нет гарантий, что не будет второй волны. «Системы здравоохранения стран должны быть готовы его быстро найти, остановить в очаге и не допускать нового всплеска», - считает Вуйнович.