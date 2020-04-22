Школьницы из России завоевали три золотые медали на Европейской математической олимпиаде для девочек

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22 апреля 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Российская сборная завоевала три золотых и одну серебряную медали на IX Европейской математической олимпиаде для девочек. Известно, что в этом году соревнование проходило в онлайн-режиме.

Всего в турнире участвовали школьницы из 53 стран Европы и мира. Команда из России выиграла и неофициальный командный зачет, обойдя сборные Сербии и Румынии.

В ходе олимпиады каждой участнице нужно за определенное время решить шесть задач из разных областей математики. После сдачи работ жюри в зависимости от того, насколько правильно выполнено задание, выставляет девочкам баллы. По их сумме и определяются обладатели медалей.

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