Психолог рассказала, как избавить ребенка от зависимости от гаджетов

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22 апреля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва24

Фото: pixabay.com

Во время самоизоляции дети могут проводить слишком много времени за использованием гаджетов. Как помочь ребенку не превратить игры в зависимость, рассказала психолог Юлия Макарова.

Специалист отметила, что в первую очередь дети всегда ориентируются на взрослых. Если старшие члены семьи часами «не вылезают» из телефона, то не стоит удивляться такому же поведению у детей. Макарова объяснила, что ребята, воспитанию и развитию которых с самого детства родители уделяли внимание, меньше зависимы от гаджетов.

Также психолог предложила регулярно менять ребенку вид деятельности, чтобы отвлекать его от электронной техники. «Какое-то время ты поиграл в планшете, потом порисовал, отвлекся, поделал уроки, потом посмотрел фильм. Конечно, сидеть по 12 часов в одной игре — это вредно», - рекомендовала она.