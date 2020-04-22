Врач рассказал о самом опасном гаджете на время самоизоляции

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22 апреля 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Непомерное использование гаджетов во время самоизоляции может нанести непоправимый вред здоровью, заявил врач Александр Ушников. Он рассказал, какие девайсы вреднее всего.

Офтальмолог предупредил, что мобильные телефоны следует использовать для ответов на сообщения и звонков, при постоянном использовании они могут крайне негативно сказаться на зрении. На второе место специалист поставил планшеты, на которых многие дети с утра до вечера смотрят мультики. Следом идут персональные компьютеры и ноутбуки.

«Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут», - посоветовал Ушников. Он добавил, что чрезмерное увлечение гаджетами может стать причиной головных болей, затуманенного зрения вдаль, покраснения глаз и слезоточения.