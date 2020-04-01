Гаджет детям не игрушка

Аргументы Недели → Общество 13+

1 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В условиях карантина дети часто оказываются наедине с гаджетами. А, как мы знаем, виртуальный мир может быть не менее опасным, чем реальная жизнь.

Данные исследований показывают, что в наши дни до 90 процентов детей не могут обойтись без гаджетов. Треть подростков 15-18 лет проводят в интернете практически все свободное время. По оценкам экспертов, подростки все чаще выкладывают в интернет избыточную личную информацию, а также зачастую подвергаются травле и преследованию в социальных сетях. При этом родители далеко не всегда бывают в курсе, что происходит с их детьми.

Иногда жесткая целенаправленная травля в сети начинается всего лишь с безобидных шуток и приколов, а заканчивается попытками подростка свести счеты с жизнью от полученных обид уже в реальном мире. Более мягкими последствиями для юного интернет-пользователя могут стать плохой сон и депрессия. Как правило, в таком случае, подросток замыкается в себе, а его родители о переживаниях ребенка ничего не знают.

В Югре за счет бюджета закупили более 25 тысяч приложений для гаджетов и бесплатно раздали родителям. Проект позволяет родителям следить за безопасностью детей в интернете. Приложение можно установить на несколько устройств, как родителей, так и ребенка. Если устройство определяет, что ребенок начал интересоваться информацией, не соответствующей его возрасту, или, предположим, опасными группами в соцсетях, где распространяют алкоголь, либо наркотики, оно тут же сообщает об этом родителям. Также приложение сигнализирует, если к ребенку в соцсети добавляется пользователь с существенной разницей в возрасте.

Большинство психологов сходятся во мнении, что мягкое влияние на поведение детей в сети необходимо ради их же безопасности. Родители должны сами определить, сколько времени их ребенку достаточно для нахождения в онлайн, исходя из его возраста.