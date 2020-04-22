Мишустин: Концентрируя все усилия на борьбе с COVID-19, мы не должны забывать о людях с другими недугами

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22 апреля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Руководитель правительства России Михаил Мишустин призвал не забывать про других больных во время вспышки COVID-19. С соответствующим заявлением премьер-министр выступил на сегодняшнем заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса на территории страны.

«Уважаемые коллеги, хотел бы особо отметить еще один важный вопрос. Организовывая работу системы здравоохранения на местах в это непростое прямя, прошу вас избегать ситуаций, про которые в народе говорят: "Одно лечим, а другое калечим". Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения. Прошу вас обратить на это особое внимание и не создавать ситуаций, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании. Это жизненно важно. От нашей с вами готовности зависят жизнь и здоровье тысяч людей», - заявил Мишустин.

Ранее в среду сообщалось, что премьер подверг критике глав регионов, которые формально отнеслись к поручениям президента Владимира Путина по обеспечению профилактики коронавируса.