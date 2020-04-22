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Мишустину не понравилось, как в регионах исполняют поручение Путина

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мишустину не понравилось, как в регионах исполняют поручение Путина
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин раскритиковал действия губернаторов некоторых российских регионов. По мнению премьер-министра, они формально отнеслись к поручению президента страны обеспечить меры по профилактике коронавирусной инфекции.

Мишустин отметил, что на сегодняшний день результаты по борьбе с коронавирусом COVID-19 нельзя считать удовлетворительными. Премьер напомнил, что на выполнение поручения главы государства осталось меньше недели.

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально», - сказал Мишустин.

АБ

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