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В Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
pixabay.com

Сообщается, что коронавирусом нового типа в Севастополе заразились еще шесть человек. Это пациенты одной из городских больниц, где ранее была выявлена инфекция.

Известно: данные люди больные были локализованы в городской больнице №9. Общее число зараженных COVID-19 в регионе достигло 25 человек.

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля.

Ранее советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов предложил гражданам самостоятельно шить маски из марли, если стоимость данных предметов в аптеках их не устраивает.

ЕЧ

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