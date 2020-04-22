В саратовском минздраве предложили людям шить маски самостоятельно

Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов предложил гражданам самостоятельно шить маски из марли, если стоимость данных предметов в аптеках их не устраивает.

Колоколов в рамках брифинга о ситуации с распространением коронавируса нового типа в Саратовской области получил вопрос о том, когда в регионе появятся медицинские маски по доступной цене, а не по 50-60 рублей за штуку. Чиновник подчеркнул, что данные средства защиты в продаже есть, однако встает "вопрос об их ценовой доступности". По его словам, при желании каждый человек может купить марлю, своими руками прострочить четыре-пять слоев ткани и получить маску.