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В саратовском минздраве предложили людям шить маски самостоятельно

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В саратовском минздраве предложили людям шить маски самостоятельно
медицинская маска, pixabay.com
Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов предложил гражданам самостоятельно шить маски из марли, если стоимость данных предметов в аптеках их не устраивает.
 
Колоколов в рамках брифинга о ситуации с распространением коронавируса нового типа в Саратовской области получил вопрос о том, когда в регионе появятся медицинские маски по доступной цене, а не по 50-60 рублей за штуку. Чиновник подчеркнул, что данные средства защиты в продаже есть, однако встает "вопрос об их ценовой доступности". По его словам, при желании каждый человек может купить марлю, своими руками прострочить четыре-пять слоев ткани и получить маску. 
 
Советник главы минздрава Саратовской области уточнил, что тема масок является вопросом межведомственного взаимодействия.
ЕТ

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