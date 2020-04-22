Больницы ограничили лечение пациентов не с коронавирусом. Пострадать могут тысячи людей

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22 апреля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

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Состояние здоровья несколько тысяч человек может ухудшиться из-за того, что российские больницы ограничили лечение пациентов не с коронавирусной инфекцией в дневных стационарах. Больные с редкими диагнозами, онкологическими заболеваниями столкнулись с приостановкой плановых процедур.

Всероссийская организация пациентов обратилась в Министерство здравоохранения. В письме организации уточняется, что сложности с получением терапии сейчас испытывают пациенты с ревматическими заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника, суставов, синдромом короткой кишки, несовершенным остеогенезом, муковисцидозом, первичным иммунодефицитом и хроническими гепатитами (В и С). Людям с такими диагнозами необходимо лечиться под наблюдением медиков.

"Клиники перепрофилируют для приема людей с коронавирусной инфекцией — а пациентам с другими заболеваниями зачастую просто предлагают подождать, потому что регионы не выделяют для их лечения других мощностей",— рассказал сопредседатель организации Юрий Жулев. Организация получила жалобы на ограничения в лечении из 18 регионов России.

Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог министерства Андрей Каприн рассказал, что увеличилось количество онкологических пациентов, которых стали оперировать в четыре очереди в день.