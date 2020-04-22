Специалист отметил, что онкологическая служба справляется с медицинской помощью при пандемии

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22 апреля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Российские врачи в условиях распространения коронавируса справляются с оказанием необходимой медицинской помощи больным. Об этом рассказал глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог министерства Андрей Каприн.

Каприн отметил, что увеличилось количество онкологических пациентов, которых стали оперировать в четыре очереди в день. Также стала больше нагрузка на лучевые аппараты. По словам медика, пока удается сдерживать службу на нужном уровне, все онкологические региональные центры-диспансеры продолжают работать.

Ранее ученые из Сингапура предложили использовать для терапии COVID-19 метод, основанный на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который применяют при лечении рака.