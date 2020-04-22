Аргументы Недели → Здоровье 13+
Ученые предложили использовать для терапии COVID-19 метод лечения онкологии
22 апреля 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Journal of Experimental Medicine
Аргументы Недели → Здоровье 13+
22 апреля 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Journal of Experimental Medicine
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Олег Фочкин
Елена Середа
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