Ученые предложили использовать для терапии COVID-19 метод лечения онкологии

Ученые из Сингапура предложили использовать для терапии COVID-19 метод, основанный на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который применяют при лечении рака.

Способ лечения больных онкологией с помощью так называемых вирус-нацеливающих рецепторов состоит из извлечения из кровотока человека иммунных клеток — Т-лимфоцитов – и последующего создания на их основе одного из двух типов рецепторов: рецепторов химерных антигенов или рецепторов T-клеток. Они в свою очередь позволяют Т-лимфоцитам определять раковые или зараженные вирусом клетки.

Специалисты из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре напомнили, что подобная схема успешно применяется не только в процессе лечения онкологии, но также гепатита B, который является инфекционным заболеванием.

Предполагается, что Т-клетки можно перенаправить на борьбу с коронавирусом нового типа.