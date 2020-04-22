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Ученые предложили использовать для терапии COVID-19 метод лечения онкологии

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Journal of Experimental Medicine

Ученые предложили использовать для терапии COVID-19 метод лечения онкологии
лаборатория, pixabay.com
Ученые из Сингапура предложили использовать для терапии COVID-19 метод, основанный на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который применяют при лечении рака.
 
Способ лечения больных онкологией с помощью так называемых вирус-нацеливающих рецепторов состоит из извлечения из кровотока человека иммунных клеток — Т-лимфоцитов – и последующего создания на их основе одного из двух типов рецепторов: рецепторов химерных антигенов или рецепторов T-клеток. Они в свою очередь позволяют Т-лимфоцитам определять раковые или зараженные вирусом клетки.
 
Специалисты из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре напомнили, что подобная схема успешно применяется не только в процессе лечения онкологии, но также гепатита B, который является инфекционным заболеванием.
 
Предполагается, что Т-клетки можно перенаправить на борьбу с коронавирусом нового типа.
ЕТ

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