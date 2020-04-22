Утверждены новые обязанности аграриев и новые полномочия муниципалитетов

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22 апреля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На апрельской сессии депутаты приняли в окончательном чтении законы, направленные на сохранение кубанских черноземов и поддержку сельхозпроизводителей.

Документы, которые коллегам представил вице-спикер Законодательного Собрания, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин, имеют принципиальное значение для дальнейшего развития регионального АПК. Так, поправки в действующий на Кубани нормативный правовой акт о плодородии земель предполагают кратное увеличение вносимого на каждый гектар угодий объема органического удобрения. Теперь раз в пять лет собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков, будут обязаны вносить его не менее 9 тонн. Ранее эта цифра составляла всего две тонны. Документ напрямую связан с развитием в крае животноводства, и его реализация, по мнению спикера ЗСК, будет хорошим стимулом для данной отрасли.

- Мы приняли во втором чтении изменения, которые содержат жесткие, но, безусловно, нужные требования к сельхозпроизводителям края. Сегодня кубанская земля под угрозой заболевания. Как и все мы оказались заложниками ситуации с пандемией. Но если от вируса может защититься каждый из нас, хотя бы ношением маски, то земля сама себя не спасет. Это должны сделать мы сами, чтобы она и далее кормила наших детей, внуков и многие поколения в будущем, - прокомментировал принятие документа Юрий Бурлачко.

Второй рассмотренный на сессии документ, касающийся сферы АПК, наделяет органы местного самоуправления отдельными госполномочиями по поддержке сельхозпроизводства. Депутаты утвердили поправки в уже действующий на территории края нормативный правовой акт.

Изменения были внесены губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Они предполагают корректировку методики расчета общего объема субвенций, которые предоставляются муниципалитетам из регионального бюджета на осуществление ими отдельных госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.