Армавир получил почетное звание «Город воинской доблести»

Аргументы Недели → Общество

22 апреля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня на сессии кубанского парламента депутаты присвоили почетные звания Краснодарского края городу Армавиру и станицам Кущевская, Шкуринская, Канеловская.

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань отметил, что в соответствии с законом «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края», а также на основании мотивированного предложения краевого организационного комитета «Победа» было решено городу Армавиру присвоить почетное звание Краснодарского края «Город воинской доблести», а станицам Кущевской, Шкуринской, Канеловской – «Рубеж воинской доблести». Эти звания являются высшей степенью признательности жителей данных населенных пунктов за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, за заслуги, ставшие примером ратной доблести, чести и мужества для поколений российских граждан.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятое депутатами решение:

- Приближается годовщина Великой Победы. По известным причинам праздновать мы её будем иначе, чем обычно. Но в нашей памяти по-прежнему остается подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. И мы отмечаем памятными званиями места значимых боев на территории края. Здесь в наибольшей мере проявилась стойкость нашего солдата, тут происходили крупные сражения, которые приближали день окончательной Победы.