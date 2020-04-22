Росавиация сформировала новый график вывозных рейсов

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22 апреля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минтранс

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Рабочая группа Росавиации составила предварительный график вывозных рейсов россиян, находящихся за границей, до 27 апреля. По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, сегодня авиакомпания «Сибирь» доставляет россиян из Бангкока (Таиланд).

Во Владивосток сегодня уже прилетели 146 взрослых и 32 ребенка. Из Новосибирска сегодня планируется рейс в Бишкек. «Сибирь» доставит 195 граждан Киргизии домой. Планируется, что обратным рейсом в Россию прилетят более 100 соотечественников.

Сегодня же авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана. Из Ташкента в Москву прилетят 48 человек, из них 18 граждан Белоруссии. Сегодня ожидаются два рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Москву. На них из России вывезут граждан Турции.

Планируется, что 23 апреля «Сибирь» доставит россиян из Таиланда в Новосибирск и Красноярск. На завтра запланирован рейс «Якутии» по маршруту Денпасар – Владивосток.

24 апреля ожидается пять вывозных рейсов. «Уральские авиалинии» выполнят рейс из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, рейс из Аликанте в Нижний Новгород. Планируется рейс «Сибири» из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс «России». Во Владивосток из Сеула ожидается рейс «Авроры».

Авиакомпания «Аврора» планирует 25 апреля два вывозных рейса из Бангкока в Южно-Сахалинск и Хабаровск. В предварительном графике на 25 апреля рейс «Уральских авиалиний» из Бангкока в Иркутск и Казань. 26 апреля авиакомпания планирует доставить россиян из Гоа в Уфу. Рейс в тот же день из Бангкока в Петропавловск-Камчатский готовится выполнить «Аврора».

Royal Flight готовится выполнить рейс 27 апреля. Рейс сложный: из Маврикия, Танзании и Сейшельских островов. «Ютэйр» ведет подготовку другого сложного рейса по маршруту Денпасар – Фиджи – Денпасар – Бангкок – Сургут. Он запланирован на 27 апреля.

Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает Оперативный штаб Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.