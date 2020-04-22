По упрощенной Собяниным схеме пособия получают 14 тыс безработных

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22 апреля 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Пособия по безработице, фото соцсети

Подведены первые итоги обещанной Собяниным схемы выплаты пособия безработным. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, почти 18 тыс. москвичей признаны безработными после введения упрощенного порядка получения такого статуса. Из них более 14 тыс. уже получают пособие.

«С 30 марта по поручению мэра Москвы введен упрощенный порядок признания безработных, вся служба занятости переведена на дистанционный формат работы. На данный момент 17,9 тыс. москвичей признаны безработными, из них более 14 тыс. уже получают пособие», - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к федеральному пособию введена региональная компенсационная выплата. Вместе с федеральным пособием по безработице она составляет 19,5 тыс. руб. Встать на учет в качестве безработного и оформить пособие можно через интернет-портал центра «Моя работа» czn.mos.ru.