В Челябинске появится Центр общественного здоровья

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22 апреля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Об этом рассказал руководитель городского центра медицинской профилактики, финалист конкурса «Лидеры России. Здравоохранение» Дмитрий Прокопьев.

По словам Дмитрия Прокопьева, понятия доступной и качественной медицины будут закреплены в новой редакции статьи 72 Конституции. Как пояснил эксперт корреспонденту «Южноуральской панорамы», в поправках идет речь о сохранении и укреплении общественного здоровья, а также закрепляется понятие обоюдной ответственности за здоровье — пациента и доктора.

Дмитрий Прокопьев отметил, что доступность и качество медицинской помощи должно зависеть от властей, но и сами граждане должны быть ответственными по отношению к своему здоровью и здоровью ближнего.

«Ситуация с коронавирусом хорошо это показала, - говорит Дмитрий Прокопьев. - Чем ответственнее мы относимся к карантину и способам профилактики инфекции, тем меньше риск заболеть и объем медицинской помощи. В простой, «мирной» жизни происходит ровно то же самое со всеми другими заболеваниями.

Эксперт также сообщил, что в обществе уже сложился тренд на здоровый образ жизни. Для поддержания этого тренда в Челябинске будет создан Центр общественного здоровья. В нем будут работать не только медики, но и специалисты из других сфер.



