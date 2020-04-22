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В Челябинске появится Центр общественного здоровья

, 14:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

В Челябинске появится Центр общественного здоровья
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Об этом рассказал руководитель городского центра медицинской профилактики, финалист конкурса «Лидеры России. Здравоохранение» Дмитрий Прокопьев.

 

По словам Дмитрия Прокопьева, понятия доступной и качественной медицины будут закреплены в новой редакции статьи 72 Конституции. Как пояснил эксперт корреспонденту «Южноуральской панорамы», в поправках идет речь о сохранении и укреплении общественного здоровья, а также закрепляется понятие обоюдной ответственности за здоровье — пациента и доктора.

Дмитрий Прокопьев отметил, что доступность и качество медицинской помощи должно зависеть от властей, но и сами граждане должны быть ответственными по отношению к своему здоровью и здоровью ближнего.

«Ситуация с коронавирусом хорошо это показала, - говорит Дмитрий Прокопьев. - Чем ответственнее мы относимся к карантину и способам профилактики инфекции, тем меньше риск заболеть и объем медицинской помощи. В простой, «мирной» жизни происходит ровно то же самое со всеми другими заболеваниями.

Эксперт также сообщил, что в обществе уже сложился тренд на здоровый образ жизни. Для поддержания этого тренда в Челябинске будет создан Центр общественного здоровья. В нем будут работать не только медики, но и специалисты из других сфер.