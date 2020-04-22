Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Минздраве призвали продлить на майские праздники ограничительные меры в связи с COVID-19

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Минздраве призвали продлить на майские праздники ограничительные меры в связи с COVID-19
весна в Москве, pixabay.com
Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в среду, 22 апреля, призвал продлить ограничительные меры в связи с коронавирусом нового типа и на майские праздники.
 
Николай Брико в беседе с журналистами заявил, что считает ограничительные меры очень важными. Он подчеркнул, что в других странах, где в последнее время наметились четкие тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, меры по самоизоляции и дистанцированию не отменяются.
 
Эпидемиолог добавил, что и в России ограничения должны быть сохранены. "А после майских праздников будет видно уже", – заключил Николай Брико.
ЕТ

Общество

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Самыми опасными пациентами с коронавирусом COVID-19 являются люди, которые выглядят внешне здоровыми. Об этом журналистам рассказал Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью