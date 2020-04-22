В Минздраве призвали продлить на майские праздники ограничительные меры в связи с COVID-19

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22 апреля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

весна в Москве, pixabay.com

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в среду, 22 апреля, призвал продлить ограничительные меры в связи с коронавирусом нового типа и на майские праздники.

Николай Брико в беседе с журналистами заявил, что считает ограничительные меры очень важными. Он подчеркнул, что в других странах, где в последнее время наметились четкие тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, меры по самоизоляции и дистанцированию не отменяются. Эпидемиолог добавил, что и в России ограничения должны быть сохранены. "А после майских праздников будет видно уже", – заключил Николай Брико.