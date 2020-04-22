Карантин: Маэстро Паулс ждет светлого будущего

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22 апреля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Раймонд Паулс, фото соцсети

Коронавирус «ударил» как по обычным латвийцам, так и по избранным. Маэстро Раймонд Паулс рассказал латвийским СМИ, что во время карантина живет в своем доме практически один. И в этом нет никакой радости.

Легенда Латвии вынужден коротать свои дни в изоляции… Один. По словам Маэстро, жена Лана осталась жить в рижской квартире, а его дочь Анете, которая проживает с супругом во Франции, в этом году не сможет приехать в Латвию. Она не может летать на самолетах, а доехать на машине, увы… Границы закрыты.

И все нынче заботы по дому легли на плечи Маэстро.

«Раньше мне помогал муж дочери. А сейчас я тут сам пытаюсь что-то сделать. Другого выхода нет! Нужно идти вперед… К светлому будущему!», - отметил Паулс.