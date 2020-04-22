Карантин: Маэстро Паулс ждет светлого будущего

Коронавирус «ударил» как по обычным латвийцам, так и по избранным. Маэстро Раймонд Паулс рассказал латвийским СМИ, что во время карантина живет в своем доме практически один. И в этом нет никакой радости.
Легенда Латвии вынужден коротать свои дни в изоляции… Один. По словам Маэстро, жена Лана осталась жить в рижской квартире, а его дочь Анете, которая проживает с супругом во Франции, в этом году не сможет приехать в Латвию. Она не может летать на самолетах, а доехать на машине, увы… Границы закрыты.
И все нынче заботы по дому легли на плечи Маэстро.
«Раньше мне помогал муж дочери. А сейчас я тут сам пытаюсь что-то сделать. Другого выхода нет! Нужно идти вперед… К светлому будущему!», - отметил Паулс.