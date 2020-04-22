Международный день Земли в Сочи отпразднуют высадкой каштана

Аргументы Недели → Общество

22 апреля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специальная акция пройдет сегодня на территории Кавказского Заповедника в районе Красной Поляны. Ее цель - обратить внимание на угрозу исчезновения аборигенного вида деревьев на Кавказе.

- На Северо-Западном Кавказе в России площадь лесов, где произрастает каштан составляет более 78 тысяч гектар. Больше всего таких деревьев встречается границах Краснодарского края. Каштан – очень крепкое и мощное дерево, его высота достигает 40 метров, диаметр ствола - до 2-х метров. Возраст некоторых деревьев составляет около 1000 лет. Но даже природная сила каштана не может противостоять вредителям и болезням, которые распространились на Западном Кавказе. Причин, от которых гибнет каштан, сразу несколько. Это крифонектриевый некроз - опасная болезнь, вызываемая сумчатым грибом, - рассказали в Кавказском заповеднике.

Еще один вредитель, представляющий угрозу для деревьев - восточная каштановая орехотворка. Она была завезена в Россию из Китая, вместе с посадочным материалом. Это привело к постепенному и прогрессирующему усыханию каштана.

- По данным научного отдела Кавказском заповеднике из почти 13 000 гектар каштана, заражено до 50 процентов деревьев, повреждено или погибло от вредителей порядка пяти процентов. За пределами заповедника уже охвачена вредителем пятая часть каштанового леса. Это, безусловно, вызывает беспокойство у научного сообщества и руководства ООПТ, - отметили в заповеднике.

Для черноморского побережья Кавказа каштан является не только ценным и аборигенным видом. Эта порода дерева высоко ценилась за свою прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Поэтому древесину каштана широко использовали в строительстве домов и укреплений. Огромную роль каштан сыграл в годы Великой Отечественной войны. Плоды каштана - сытные и питательные стали настоящим спасением от голодной смерти. Местные жители собирали в лесах орехи, кормили семьи, отправляли орех на фронт советским бойцам. В госпиталях, которые были открыты в здравницах Сочи, из молодой листвы готовили напиток, богатый витаминами, и поили им раненых солдат. Поэтому восполнение популяции каштана - дань памяти героям великой Победы.

- На первом этапе будет высажено порядка 60 саженцев. Для этого выбран участок заповедного леса - место естественного произрастания этого вида - в долине реки Ачипсе, - сообщили в Кавказском заповеднике.

Акция имеет и просветительскую ценность - несколько деревьев «каштанового леса» станут просветительскими объектами на туристическом маршруте. Сотрудники заповедника будут рассказывать об истории каштана, его роли в экосистеме и жизни человека, необходимости восстановления и создания питомников генетического материала.