В Челябинской области от коронавируса скончалась онкологическая больная

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22 апреля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Это уже второй случай смерти от COVID-19 на Южном Урале, 66-летний мужчина, скончавшийся на минувшей неделе, тоже страдал онкологией.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на онлайн-брифинге с журналистами. Он отметил, что за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 9 человек. Таким образом, в регионе подтверждены 116 случаев этого заболевания с начала пандемии. 38 пациентов уже выписались из больниц, лечение проходят еще 72 человека.

Алексей Текслер сообщил, что до конца недели региональный минздрав получит две новые ПЦР лаборатории. Благодаря им количество тестов на коронавирус будет увеличено на 1000 в сутки.