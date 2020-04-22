Энергетики и власти обсудили вопросы надёжности энергоснабжения в регионе

Аргументы Недели → Общество

22 апреля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вчера 21 апреля на расширенном совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор группы компании «Россети» Павел Ливинский и глава «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») Сергей Сергеев обсудили вопросы обеспечения надёжного энергоснабжения важных социальных и инфраструктурных объектов региона в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Диалог состоялся в формате видеосвязи между Краснодаром и Москвой.

– Краснодарский край – уникальный регион, где энергетики проходят два периода пиковых нагрузок, зимний и летний. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в крае усложнила подготовку к летнему сезону. Вопросы энергоснабжения медицинских учреждений на территории Краснодарского края находятся на особом контроле энергетиков «Россетей». В полной готовности находятся 390 аварийно-восстановительных бригад, в том числе мобильные бригады. Это почти 1 800 человек и 700 единиц техники. Готовы 95 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 7,7 МВт», - отметил глава «Россетей» Павел Ливинский.

Глава региона подчеркнул важность бесперебойного энергоснабжения медучреждений края.

– Энергоснабжение медучреждений и объектов жизнеобеспечения в период пандемии должно быть стабильным. В крае девять клиник перепрофилированы под инфекционные госпитали. Эти учреждения нуждаются в особом контроле, перебои с электричеством в них недопустимы. Мы рассчитываем на понимание с вашей стороны и готовы оказать содействие в вопросах, зависящих от нас, – акцентировал Вениамин Кондратьев.