«Призыва к насилию не обнаружено», полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Эдгарда Запашного

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22 апреля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Эдгарда Запашного, за его желание "покрошить" болельщиков "Спартака". Ничего жестокого в словах дрессировщика полиция не обнаружила.

В свое время укротитель тигров сказал буквально следующее: "Я бы ввёл ОМОН, покрошил бы этих болельщиков. Переломал бы части тела". Именно так директор цирка на проспекте Вернадского предлагал обойтись с фанатами "Спартака". Один из них и попросил проверить речь Запашного на призывы к насилию и разжиганию.

Полиция подумала-подумала и отказала. Письменное объяснение от дрессировщика не пришло — он слишком занят для такого, и дознаватель не увидел состава преступления по 282-й, сообщает канал "Mаsh".

Зато к обычной жительнице Калининграда полицейский Центра "Э" пришел прямо домой и потребовал удалить пост в соцсети. В противном случае он угрожал привлечь ее к уголовной ответственности как организатора акции протеста.