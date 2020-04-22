«Он потребовал удалить комментарий в ВК», жительница Калининграда рассказала как ей угрожал сотрудник Центра «Э»

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22 апреля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: "Новый Калининград"

Жительница Калининграда Диана Забровская буквально два дня назад 20 апреля, написала комментарий в паблике «Новый Калининград» поддержав акцию протеста сотрудников швейного производства.

70 женщин вышли на митинг с призывом к арендодателю пустить их на рабочие места. Они хотят работать, потому что нужно кормить семьи и детей, но на рабочие места их не пускают, так как компания перечислила только половину суммы за аренду из-за мер властей по борьбе с коронавирусом.

«Калининградцы, эти люди нам подали пример, мы должны объединиться, мы все в таком положении. Сегодня начались протесты во Владикавказе и у нас», - написала женщина в комментарии. А через день к ней домой пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить комментарий. Иначе «если люди выйдут на улицу, меня привлекут к уголовной ответственности как организатора», - рассказала Забровская об угрозах полиции изданию «Медиазона».

Сын женщины Дмитрий добавил, что на сотруднике Центра «Э» не было средств защиты, поэтому люди могли с полным правом его не пустить в дом. Да и комментрий женщина удалять не стала.

«Если честно, я и пожестче комментарии оставляла раньше. У меня в 2018 году уже была история с „эшниками“ из-за комментариев. Тогда меня вычислили по IP-адресу. Я жила на съемной квартире, куда ко мне пришли двое полицейских. Даже вызывали в отдел. Тогда адвокат им позвонил и они решили не связываться. Чем все сейчас закончится, я не знаю. Но на мой взгляд, это смешно — ходить по домам из-за каких-то комментариев. Сидит там целая куча народа и заняться им нечем», - прокомментировала ситуацию сама «виновница».