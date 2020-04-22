В России появилось первое уголовное дело за срыв дистанционных уроков

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22 апреля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СК России

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проведена соответствующая проверка, по результатам которой появилось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Следователи выяснили, что к срыву дистанционного урока может быть причастен пользователь соцсети «ВКонтакте» под псевдонимом Артур Амаев, который позиционирует себя как «стример», то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени.

«Указанное лицо снимает прохождение видеоигр, а также пранки, которые выкладывает на своем канале под названием «Russia Paver» на платформе YouTube. 27 марта и 6 апреля были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником министерства образования Российской Федерации», – говорится в официальном сообщении СК России.

Сейчас следователи занимаются розыском пранкера.

Ранее тюменский школьник извинился за пранк с поимкой якобы зараженных коронавирусом людей.