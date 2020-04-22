Чей в поле вирус?

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Чиновный раж добрался до полей и пашни. Если режим самозаточения и безумного закрытия сельхоз рынков сохраниться еще несколько месяцев, то тысячи фермеров просто-напросто не доживут до окончания истерии. И убьет их не вирус, а банковские проценты.

Фермера, особенно фермера, который занимается выращиванием рассады декоративных и плодовых растений, один весенний день пару месяцев прокормить может. Потому что весна – самое лучшее время для посадки растений. Дачники обычно сметают все. Поэтому в преддверии сезона как «маленькие» садоводы, так и крупные питомники берут кредиты на покупку саженцев. Причем нередко за рубежом.

Этой зимой, когда о коронно вирусе и уж тем более о драконовских и, как говорят специалисты, совершено не нужных ограничительных мерах никто не думал, все было как обычно. Но грянул март и весеннее обострение. Сельхозрынки и садовые центры массово закрыли, и крестьяне сели ровно на известное место. И не просто сели, а прослезились, подсчитывая убытки. Вначале надеялись, что ограничения продлятся до мая. Ныне стало понятно, что это, как говорится, вряд ли. Дай бог, июнь. А это означает разорение.

Конечно, мотивировка благая и заботливая как родина-мать: «о вас, болезных, радеем денно и нощно!». Видимо, местные чиновники (а ныне вся власть регионам!) знают об этом чертовом вирусе больше чем ученые. Например, то что он активно размножается на территории сельхоз рынков, но дохнет в сетевых магазинах, которые мужественно открыты.

Классическое «красные приходят – грабят, белые приходят тоже грабят. Куда бедному крестьянину податься?» в репортаже Александра Чуйкова «Вирус фруктового сада» в свежем номере «АН».